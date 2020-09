Castello delle Cerimonie, l’addio di Donna Imma alla mamma stroncata dal Covid

«La mia bellissima mamma non ce l’ha fatta. Ho un vuoto incolmabile nel cuore, spezzato da un’assenza pesante come un macigno. Mi mancheranno la sua forza, il suo sorriso, i suoi occhi verdi, la sua riservatezza. Se n’è andata via la mia costante ispirazione, il libro pieno di pagine da cui ho imparato a essere mamma, figlia e una donna forte, proprio come lei». È il messaggio lasciato sui social network da Imma Polese, la protagonista del Castello delle Cerimonie, che così ha salutato la mamma finita una settimana fa a causa del Covid che ha agito soprattutto su numerose patologie pregresse.

Donna Imma scrive ancora: «Cercherò di alleviare il dolore con il suo ricordo, pensandola lì in cielo, insieme al mio amato papà, mentre, insieme, fanno il tifo per me, per tutti noi. Grazie a tutti per le parole d’affetto e per la vicinanza. Continuerò a nutrirmi dell’amore di tutti quanti voi, che spero vediate in me un po’ di lei». La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, teatro del noto format di Real Time, è finita nelle scorse settimane tra le cronache per il focolaio di Covid con circa 40 casi».