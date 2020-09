Caso di Coronavirus tra i dipendenti: chiusa sede Inps a Napoli

By

Il Coronavirus entra nella sede dell’Inps di Napoli e costringe l’intera struttura di via De Gasperi alla chiusura. A partire da oggi, infatti, gli uffici dovranno obbligatoriamente restare chiusi dopo che nella giornata di ieri è stato confermato un caso di Covid tra i dipendenti della Filiale 5100, che la scorsa settimana era risultato presente all’interno della sede. La direzione generale di via De Gasperi ha immediatamente predisposto tutti i passi necessari alla realizzazione della sanificazione, che sarà avviata già nella giornata di oggi, mentre al momento non è possibile stabilire quando la struttura potrà riaprire al pubblico.

Inevitabili le ripercussioni sui servizi dell’Istituto nazionale di previdenza. Ovviamente, appena giunta la conferma del caso positivo di Covid-19, sono stati posti in essere i passi necessari per cercare di risalire a tutti i contatti della persona risultata infetta, per contenere così al massimo il rischio di contagio. Un’informativa partirà presumibilmente già nella giornata di oggi alle autorità competenti e alla direzione centrale.