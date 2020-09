Campania, Napoli e Vesuviano: sarà allerta meteo per altre 48 ore: piogge e venti forti

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo fino alle 6 di domenica mattina sull’intero territorio regionale. Fino alle 6 di domani, il livello di criticita’ idrogeologica dovuto all’intensita’ dei temporali e’ di colore Arancione (ad eccezione per la zona 4, Alta Irpinia e Sannio per la quale vige il Giallo). Dalle 6 di domani mattina e fino alla stessa ora di domenica 27 settembre il livello di allerta per l’intero territorio regionale diviene Giallo. Da domani mattina, infatti, le precipitazioni diverranno sparse anche carattere di rovescio o isolato temporale, e andranno ad attenuarsi a partire dal pomeriggio. I venti saranno occidentali localmente forti con raffiche. Il mare si presentera’ agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. La protezione Civile ricorda che saranno ancora possibili anche in assenza di precipitazioni, caduta massi in piu’ punti del territorio e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a causa degli effetti indotti dagli incendi boschivi verificatisi sul territorio regionale e per effetto della saturazione dei suoli dovuta alle piogge di queste ore.

