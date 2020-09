Campania, altro boom di contagi: sono 248. In aumento i dati nel Vesuviano

By

Nuova impennata di contagi in Campania dopo una giornata di tregua: oggi ci sono 248 nuovi contagiati, 92 in più di ieri ma con 591 tamponi in più effettuati. È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi regionale: su 4.901 test, dunque, 248 sono risultati positivi. Solo nel mese di settembre, così, il numero di contagiati sale a 3.782, più di quanto registrato nei mesi terribili del lockdown, quando la Campania si fermò a 2.240 positivi nel mese di marzo e 2.214 nel mese di aprile.

Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 10.907 su 553.231 tamponi effettuati mentre resta fermo a 457 il numero di vittime senza decessi registrati ieri. Cresce invece il numero di pazienti guariti, da 5.247 a 5.383 con con un picco di 136 negativizzati in 24 ore.