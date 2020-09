Cade da un’altezza di 12 metri: grave operaio 21enne dell’area vesuviana

Un grave incidente sul lavoro si è verificato in Alta Irpinia, a Lacedonia. Un operaio 21enne di Ercolano è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale Cardarelli di Napoli. È accaduto questo pomeriggio nell’area industriale “Calaggio”, nei pressi dell’autostrada. Il giovane operaio, impegnato nella rimozione di lastre in cemento e amianto da un capannone industriale in via di ristrutturazione, è precipitato da un’altezza di circa 12 metri. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi che hanno provveduto a eseguire i rilievi. Indagini in corso.

