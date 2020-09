Blitz nell’agrovesuviano: sequestrate 86mila tonnellate di conserve di pomodoro

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

I carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Salerno unitamente all’Asl hanno sequestrato in provincia di Napoli, nell’agrovesuviano, oltre 86mila tonnellate di conserve di pomodoro e chiuso lo stabilimento che le produceva, una cooperativa agricola dedita alla produzione conserviera, per mancanza della prescritta registrazione sanitaria. Il valore commerciale della merce confiscata è di 400mila euro. Il blocco sanitario, oltre alla produzione, ha interessato l’intera struttura: circa 180 mq e dal valore di 250mila euro, che è stata immediatamente chiusa sino alla rimozione delle non conformità. Contestualmente, sono stati sequestrati anche 4 quintali di passata di pomodoro risultati privi delle indicazioni utili a rintracciarne la provenienza. E’ di 1500 euro il valore delle sanzioni irrogate.