Blitz in un casolare del Nolano: trovati 42 chili di droga e 115 piante di cannabis

I carabinieri della Stazione di Cimitile, insieme ai colleghi della Sezione operativa di Nola, hanno rinvenuto all’interno di un casolare disabitato 115 piante di cannabis indica, occultate in 12 sacchi neri. Oltre alle piante, di altezza compresa tra i 50 centimetri e i 2 metri, i militari hanno rinvenuto 42,85 chili di marijuana già essiccata e pronta per essere confezionata e smerciata. La droga è stata sequestrata a ignoti. Continuano le indagini per risalire al coltivatore.