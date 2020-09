Autolavaggio nel Nolano rubava la corrente da 5 anni: arrestato il titolare

I carabinieri della stazione forestale di Roccarainola hanno arrestato per furto di energia elettrica il titolare di un autolavaggio del posto. I militari – nell’ambito dei servizi ambientali disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno controllato un autolavaggio in via degli Oleandri. Durante i controlli, i carabinieri forestali hanno notato una barra di marmo – con accanto una busta di veleno per topi – posta sul contatore della corrente elettrica. La cosa ha insospettito molto gli uomini dell’arma che hanno tolto ciò che era sopra il contatore.

Rinvenuto e sequestrato un potente magnete che era poggiato sul misuratore di corrente elettrica.

Gli accertamenti effettuati insieme a personale dell’Enel ha permesso di constatare che l’uomo avesse consumato e mai fatturato quasi 68mila euro di energia elettrica in 5 anni.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.