Auto in fiamme nel Nolano, salvi per miracolo: paura e traffico in tilt sull’A16

Incendio e disagi in autostrada. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti sull’A16 Napoli – Canosa, nel territorio dell’area nolana al Km. 32,200 in direzione Canosa, per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente. I caschi rossi provveduto a mettere in sicurezza l’area. Le due persone a bordo dell’auto, provenienti dal Napoletano e diretti in Puglia, non hanno subito conseguenze, tranne un comprensibile spavento. Rallentamenti alla circolazione si sono registrati durante le operazioni di spegnimento.

