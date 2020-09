Autista bus a Napoli ha il Covid: chi è stato su queste linee deve fare il tampone

Un autista dell’Anm è risultato positivo al tampone per il covid19. Il dipendente si era recato in ospedale per curare un’altra patologia ed è stato sottoposto al tampone, risultando positivo. Lo riferisce l’Azienda napoletana mobilità. L’ultimo giorno di lavoro del dipendente, in forza al deposito di via delle Puglie, è stato mercoledì 2 settembre. Le linee su cui l’autista ha effettuato servizio negli ultimi giorni di attività sono 175 (2/9), 173 (1/9), 151 (31/8), 116 (29/8), 196 (28/8), 175 (26/8), 196 (25/8). I mezzi e i locali di lavoro, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, sono stati oggetto di quotidiana sanificazione dal coronavirus e la distanza tra l’autista e i passeggeri istituita a bordo all’avvio dell’emergenza e l’inibizione della porta anteriore fanno sì che non ci sia rischio di contagio per gli utenti. ANM sta individuando gli autisti che hanno scambiato e condiviso le vetture con il dipendente risultato positivo, perché possano attivare le procedure con le ASL e sta ampliando le verifiche agli ultimi dieci giorni di lavoro. A fronte dell’evento, gli ambienti di lavoro frequentati in questi giorni dal dipendente saranno oggetto di una ulteriore attività di sanificazione straordinaria. Anm ha anche contattato le autorità sanitarie mettendole al corrente della positività per tutta la precisata collaborazione.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE