Armi e droga in casa, arrestato 24enne nel Vesuviano

Armi, munizioni e droga nascoste in casa. Per questo motivo a Torre Annunziata (Napoli) gli agenti della Squadra Mobile e del locale commissariato di polizia hanno arrestato Giovanni Scamardella, 24 anni, gia’ noto alle forze dell’ordine. Le accuse a suo carico sono di detenzione illegale di arma clandestina, munizionamento e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un controllo in via Roma, nell’abitazione del giovane, i poliziotti hanno infatti rinvenuto, occultata all’interno di un vano ricavato nella porta d’ingresso, una pistola Beretta 81B con matricola abrasa, completa di caricatore e tredici cartucce, oltre a quattro involucri contenenti cocaina del peso complessivo di 23 grammi circa, ritrovati insieme a due bilancini di precisione. Inoltre, in una stanza dell’immobile, la polizia ha trovato una carabina ad aria compressa.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE