Ancora rissa e sangue a Nocera: fermati due giovani di Pompei

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Sono stati identificati dai carabinieri di Nocera Inferiore grazie alle immagini del sistema di telecamere di sorveglianza, ed alcuni video girati con i social, e ad alcune testimonianze. Due giovani di Pompei sono i protagonisti della rissa scatenatasi in centro a Nocera. Erano venuti dalla provincia di Napoli per trascorrere un pomeriggio domenicale in uno dei tanti locali della città. Con loro due amiche. Qualcosa, però, ha acceso gli animi e la situazione è degenerata. Appena ieri, invece, era toccato a due ragazzi di San Giuseppe Vesuviano, identificati dopo un’altra rissa sempre a Nocera i cui video erano diventati virali sui social network.