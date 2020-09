Altro schianto sull’A2 in Campania: 30enne perde la vita sul colpo

E’ di un morto il tragico bilancio di un violento incidente stradale che si è verificato stamattina, sull’autostrada A2 del Mediterraneo questa mattina all’altezza di Campagna. L’impatto ha coinvolto – come riporta il sito web ondanews.it – una Smart e un camion. A perdere la vita è stato il conducente della vettura, un cittadino di origini ucraine. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, che sono giunti sul posto.

Sul luogo dell’incidente per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica gli agenti della Polizia Stradale di Eboli. Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare la vittima dall’abitacolo della Smart. Sul posto la squadra Anas per ripristinare la normale viabilità che ha subito notevoli rallentamenti.