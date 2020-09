Altro incidente sulla Statale 268 tra Somma Vesuviana e Pomigliano: ci sono feriti

Ancora un incidente piuttosto grave ma per fortuna senza pesanti conseguenze per le persone. Ancora una volta sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani, nel tratto tra Somma Vesuviana e Pomigliano d’Arco proprio laddove dieci giorni fa circa ci furono 5 feriti tra cui una bambina di 12 anni. Il sinistro si è verificato intorno alle 18.30 di ieri in direzione Napoli ma sono state chiuse per qualche ora entrambe le carreggiate, provocando soprattutto gravi disagi al traffico dei veicoli.

Nell’incidente sono state coinvolte due automobili tra cui una è andata quasi completamente distrutta. Per fortuna entrambi i conducenti sono riusciti ad uscire dagli abitacoli con le proprie gambe nonostante qualche ferita. Sul posto i carabinieri e le ambulanze del 118 per le cure del caso. Le forze dell’ordine sono all’opera per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.