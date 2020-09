Altro caso di Covid a San Gennaro Vesuviano, Municipio chiuso per sanificazione

Secondo caso di Coronavirus a San Gennaro Vesuviano, città che era rimasta Covid Free anche durante la prima ondata. E si tratta del primo contagio che ha realmente tocca la città, visto che il cittadino tornato dalla vacanza in Sardegna e risultato positivo sta trascorrendo l’isolamento in altra località. Stavolta si tratta di un cittadino bengalese che appena due giorni fa era stato al Comune di Piazza Margherita per risolvere alcune pratiche. Ieri l’uomo si è sentito male: febbre alta e problemi respiratori. Il tampone è risultato positivo e l’uomo è stato ricoverato all’ospedale di Scafati.

Subito dopo è partita la ricostruzione per stabilire i contatti del paziente. Tra questi anche il municipio che è stato chiuso per sanificazione. Si tratta di scene e di sensazioni che finora non erano stati ancora vissuti a San Gennaro Vesuviano, che appunto durante l’ondata fine inverno e primavera non aveva fatto registrare neppure un contagio. A breve arriveranno le ordinanze di quarantena per i familiari della persone positiva per tutti quanti ha avuto a contatto.