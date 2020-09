Altra vittima del Covid: è un uomo di Gragnano già provato da altre patologie

È un settantenne l’ultima vittima del Coronavirus. L’anziano risultava positivo al Coronavirus ed era già in precarie condizioni di salute, perché sottoposto a periodica dialisi. Chiaramente il corpo non ha retto anche all’infezione da Covid. A riportare la notizia è il quotidiano Roma oggi in edicola. Ad annunciarlo è il sindaco Paolo Cimmino: «Ho appreso dalle autorità sanitarie, in data 19 settembre, l’avvenuto decesso di un nostro concittadino, risultato positivo anche al Covid-19. Nel formulare le mie condoglianze ai familiari, aggiorno la situazione dei soggetti contagiati. Sono 4 i casi attualmente positivi. I soggetti in precedenza risultati positivi, sono tutti guariti».

Il primo cittadino continua: «Rammento ancora una volta ad attenersi scrupolosamente alle regole di profilassi sanitaria durante il periodo emergenziale e di rispettare il distanziamento sociale, anche all’aperto fino al 23 settembre, salvo diverso termine in funzione dell’evoluzione della situazione epidemiologica. Confido nel senso civico di responsabilità e cooperazione di tutta la cittadinanza, per superare anche questo momento, che la nostra collettività sta vivendo.