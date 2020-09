Altra bomba nella notte: danneggiata una palazzina a Trecase

Terrore nella notte a Trecase, dove poco dopo la mezzanotte di giovedì, una bomba carta è esplosa danneggiando un intero palazzo. È accaduto in via Regina Margherita. Qui, un ordigno ha squarciato il silenzio della notte danneggiando il portone d’ingresso di un’abitazione e le finestre dell’edificio i cui vetri sono andati in frantumi. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica del raid. Secondo quanto riferito da alcune persone, a lanciare la bomba sarebbero stati probabilmente dei ragazzi, in sella a uno scooter. Gli autori avrebbero poi fatto perdere le proprie tracce.

Grande la paura degli abitanti della zona che hanno avvertito il boato che ha squarciato la notte Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle videocamere di sorveglianza piazzate nei dintorni del luogo del raid. Si spera di ottenere dei fotogrammi utili.