Allerta Meteo, domani scuole chiuse a Poggiomarino: l’ordinanza del sindaco

Domani lunedì 28 settembre scuole chiuse a Poggiomarino. A deciderlo il neosindaco Maurizio Falanga, alla sua prima ordinanza. “In seguito alle avverse condizioni meteo, previste anche per domani mattina, e alla coincidenza del primo giorno di scuola per i quattro plessi scolastici sedi di seggio elettorale, ho disposto per domani 28 settembre 2020, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale”, ha fatto sapere il primo cittadino sui social. Per gli alunni dei plessi seggio elettorale di Poggiomarino, dunque, è ancora rinviato l’inizio dell’anno scolastico.

