Alle Regionali c’è Mario De Matthaeis medico di San Gennaro Vesuviano

‘L’impegno politico che assumo con grande senso di responsabilità, si concretizza attraverso la mia presenza costante sui territori, per potere quotidianamente e personalmente ascoltare le richieste dei cittadini e delle Istituzioni, che da troppo tempo sono state lasciate sole ad affrontare le molteplici problematiche, spesso di non facile soluzione, senza l’apporto del governo centrale regionale. L’obiettivo è di potere creare un tavolo regionale di consultazione permanente con il governo centrale regionale per fare conoscere e condividere in tempi rapidi le criticità dei territori e dare così risposte immediate e segnare un percorso volto alla soluzione dei quesiti, con impegno e responsabilità, promuovendo interventi di qualsivoglia natura in ordine legislativo, politico, tecnico, economico-finanziario, organizzativo, ect, e che comunque faccia sentire agli amministratori locali ed ai cittadini dei territori la costante presenza e il concreto impegno regionale, a supporto delle loro richieste, per superare le varie difficoltà”. Così il dott. Mario De Matthaeis, in forze all’Asl Napoli 1, conosciuto da molti come Matteis, benvoluto e stimato da tanti.

Convinto della necessità – oggettiva – di trovare nuove soluzioni, mirate ed efficaci, per sanare problemi antichi, irrisolti finora, De Matthaeis è sceso in campo alle regionali, nella lista dei Liberaldemocratici/Campania popolare/Moderati, a sostegno di De Luca presidente.

“Una maggiore costante che mi coinvolge personalmente, voluta e messa in campo, è l’impegno verso la soluzione di problematiche legate ad una migliore vivibilità dell’ambiente, alla valorizzazione dei territori, alla stabilizzazione dei lavoratori, alla capacità di rendere pregnante il prezioso lavoro svolto dalle cooperative e dalle comunità montane, allo sviluppo di nuove opportunità lavorative, al reinserimento sociale e lavorativo delle fasce deboli ed ex-detenuti, ad un sistema sanitario efficiente e di qualità” – precisa De Matthaeis e continua: “ma soprattutto alla mia volontà di essere costantemente presente tra la gente e gli amministratori locali, per ascoltare ed attivare immediatamente tutte le possibili procedure, per affrontare gli annosi problemi rappresentati e, soprattutto, per non fare sentire mai soli tutti coloro che mi hanno coinvolto nel condividere il loro tessuto sociale… Semplicemente, per un vivere quotidiano sano e dignitoso in prospettiva di un futuro che presto sarà gestito da nuove generazioni. ‘I nostri figli’, verso i quali noi tutti abbiamo il dovere di lasciare l’impronta di un territorio migliore in tutte le sue forme, a prescindere dall’appartenenza politica”.

“Perché, solo così, la vittoria sarà frutto di tutti noi e, comunque vadano la mia sfida e riuscita elettorale, in ogni caso resterò sempre al Vostro servizio”.

Nato a Napoli (26/09/1964) e residente a S. Gennaro Vesuviano (Na), il dott. Mario De Matthaeis, è in politica da oltre 25 anni vicino alle aree centro moderate, sempre volto all’ascolto delle problematiche sociali e territoriali ha costituito tavoli permanenti per la programmazione mirata alle costanti soluzioni.

Laureato in Medicina del Lavoro con Specializzazione in Prevenzione nei luoghi di lavoro e master in infortuni gravi e mortali sul lavoro, ricopre l’incarico di dipendente pubblico, stimato funzionario del Dipartimento di Prevenzione Sezione Giudiziaria controllo sicurezza dei luoghi di lavoro in ambito pubblico e privato. Componente direttivo associazione denominata Ex DON (Detenuti Organizzati Napoletani) per l’assistenza alle famiglie dei detenuti e per il rinserimento nel mondo del lavoro degli ex detenuti. È componente uscente della Commissione Edilizia Comune di Napoli, e della Commissione regionale della CONSIP SIE/2 , membro permanente tavolo consultivo per l’adozione delle soluzioni legislative in ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro. Referente regionale dell’ associazione “a voce d’e criature” di Don Luigi Merola, è dirigente sindacale CGL.