A Saviano elettrice con il Coronavirus: seggio spostato e componenti in quarantena

Il Coronavirus entra nelle elezioni a Saviano. Il vicesindaco Carmine Addeo ha infatti comunicato che alle 13 di oggi, l’Asl ha trasmesso l’esito positivo del tampone da Covid 19 ad una elettrice della sezione numero 5 che nella giornata di ieri si era recata al seggio per esprime il proprio voto. Immediatamente è stata disposta la chiusura del locale e spostato il seggio in altro ambiente con la nomina di un nuovo presidente e 4 scrutatori. Le operazioni di voto si sono comunque svolte fino alle 15. I componenti del seggio, compresi i rappresentanti di lista, sono stati messi in quarantena fiduciaria su disposizione dell’Asl. Per loro dunque, oltre al danno anche la beffa, visto che adesso saranno costretti a due settimane di isolamento domiciliare.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE