A Palma Campania secondo caso di Covid in tre giorni: è un ragazzo tornato da Parigi

«Ci è stato appena comunicato un nuovo caso di #Covid. Si tratta di un ragazzo tornato da Parigi. I suoi unici contatti dall’arrivo sono i familiari che sono anche essi in quarantena. Salgono a 14 i casi accertati a Palma, di cui 3 guariti. Vi tengo aggiornati su tutto». A comunicarlo è il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma. Insomma, anche la Francia visti i tanti contagi attuali torna una destinazione a rischio come fino a poco fa era stata la Sardegna piuttosto che i Paesi Esteri come Malta, Grecia e Croazia. In tal senso a Palma Campania riprenderanno lunedì 28 settembre così come da ordinanza dello stesso primo cittadino che ha scelto per il rinvio rispetto alla giornata di oggi.

