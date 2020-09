A Napoli cedimento in Galleria Vittoria: carreggiata chiusa e caos viabilità

By

Cedimento all’interno della Galleria della Vittoria, che collega la zona del porto di Napoli e di piazza Municipio con piazza Vittoria e il quartiere Chiaia. Nella notte si è verificato il distacco di una piccola porzione del rivestimento della galleria sulla carreggiata in direzione piazza Vittoria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e i tecnici della Protezione Civile e del Servizio Strade e grandi reti tecnologiche. Alla luce del distacco, benché localizzato e circoscritto, si è disposta la chiusura in via precauzionale della carreggiata Municipio-Vittoria.

Pertanto è stato attivato il seguente dispositivo di traffico: i veicoli provenienti da piazza Municipio e diretti a piazza Vittoria utilizzeranno la galleria percorrendo la carreggiata disponibile; i veicoli provenienti da piazza Vittoria e diretti a piazza Municipio saranno deviati su via Chiatamone.Il servizio Strade sta effettuando gli approfondimenti tecnici propedeutici alla riapertura al traffico dell’intera galleria.