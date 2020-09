A fuoco nella notte un negozio di barbiere nel Vesuviano: pista del racket

By

Fiamme nella notte a San Giorgio a Cremano. I Carabinieri della stazione di San Giorgio sono intervenuti in Largo Arso, dove è stato segnalato un incendio all’ingresso di una barberia. La tenda esterna ha preso fuoco ed è rimasta distrutta, senza che fossero causati ulteriori danni ai locali. Non risultano feriti. Sull’accaduto indagano i Carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata. Nella stessa zona appena una settimana fa era esplosa una bomba davanti alla palazzina dove vive un familiare di un esponente della malavita locale. Un episodio che fa temere anche per questo incendio e che potrebbe fare parte di una recrudescenza dei reati a sfondo criminale.