Vesuvio: 4 microscosse tra Ottaviano, Trecase e Massa di Somma in poche ore

Torna dopo quasi due mesi d’assenza lo sciame sismico sul Vesuvio. Si tratta di quattro scosse tutte poco sotto la magnitudo 2 e che si sono verificate nel giro di circa 8 ora. La prima ieri ad Ottaviano con una magnitudo di 1.8. Poi altri tre movimenti tellurici registrati nel giro di due ore tra Trecase a Massa di Somma dove si è passati dal 1.4 fino ad un massimo 1.8 così come avvenuto per la piccola scossa registrata ad Ottaviano. Tutte sono avvenute a poca profondità, ma a differenza di altri eventi simili non ci sono segnalazioni da parte della popolazione.

Insomma, scosse chiaramente non avvertite e che gli esperti sismologi considerano normale attività vulcanica da parte del Vesuvio. Nessun allarme e nessuna preoccupazione, dunque, è il messaggio che dall’Osservatorio Vesuviano fanno arrivare ai cittadini. In tanti, infatti, dopo avere letto le prime notizie hanno chiesto chiarimenti agli studiosi trovano conforto.