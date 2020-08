Ultima giornata di Serie A: proviamo a vincere 300 euro

Ultimi 90 minuti di campionato tutti da seguire, siamo arrivati al capolinea di questa diversa ma intensa stagione di Serie A e le agenzie Intralotcafè Poggiomarino e Intralotcafè2 San Giuseppe Vesuviano tentano di regalarvi l’ultima gioia dell’anno con una super fortunata schedina…ce la metteremo tutta! Verdetti ancora da decretare a iniziare dalla squadra (Atalanta o Inter) che otterrà la seconda posizione alle spalle della Juve campione d’Italia ed emozioni che come sempre ci accompagneranno fino all’ultimo minuto di una stagione mai così intensa. In occasione del 38° e ultimo turno di campionato cambiano anche gli orari degli incontri: si parte sabato 1 agosto con l’anticipo delle 18 tra Brescia e Sampdoria, poi altre 4 gare alle 20.45, tra queste anche Napoli-Lazio e Juve-Roma. Domenica, invece, si giocheranno le restanti 5 gare: anche in questo un anticipo alle 18, Spal-Fiorentina, e altre quattro partite alle 20.45.

Ricordiamo che Intralotcafè è sala scommesse, virtual games, sala slot e sala casino, bar, gratta e vinci, ricariche telefoniche e pagamento utenze. Seguiteci anche sulle pagine Facebook ed Instagram: IntralotcafèpoggiomarinoeSanGi useppeVesuviano.

Ecco dunque i pronostici validi per la restante parte della 38^ giornata di campionato:

BRESCIA-SAMPDORIA

Si tratta dell’ultima giornata di campionato, con le due squadre che ormai non hanno nulla da chiedere a quest’annata. I padroni di casa sono già retrocessi, mentre gli ospiti si sono salvati con qualche giornata di anticipo. Ci aspettiamo una gara equilibrata.

Pronostico BRESCIA-SAMPDORIA X2. Con quota intralotcafè di 1,12.

ATALANTA-INTER

Al “Gewiss Stadium” in palio il posto d’onore alle spalle della Juventus Campione d’Italia. Atalanta che non ha avuto flessioni in questo girone di ritorno condotto a ritmo scudetto, Mister Gasperini vuole scrivere un’altra pagina importante per la sua Dea, la conquista del secondo posto rappresenterebbe il miglior piazzamento in Serie A nella storia del club bergamasco. Inter che nelle ultime uscite sembra aver trovato ritmo e condizione, Partita che ci aspettiamo movimentata e senza esclusioni di colpi.

Pronostico ATALANTA-INTER 12. Con quota intralotcafè di 1,28.

JUVENTUS-ROMA

Due squadre che non possono migliorare o peggiorare la propria posizione in classifica. Per quanto riguarda il pronostico, la Juventus potrebbe scendere in campo con diverse riserve e alcuni giocatori dell’Under 23. Per questo motivo il nostro consiglio è quello di puntare su una doppia chance.

Pronostico JUVENTUS-ROMA 12. Con quota intralotcafè di 1,22.

MILAN-CAGLIARI

Entrambe le squadre hanno raggiunto i rispettivi obiettivi e hanno poco da chiedere ancora. I rossoneri sono sesti e non sono riusciti ad evitare i preliminari di Europa League. I rossoblu, invece, sono già salvi e vogliono solo chiudere l’annata.

Pronostico MILAN-CAGLIARI 1. Con quota intralotcafè di 1,35.

NAPOLI-LAZIO

Il Napoli ha già la testa alla Champions League, mentre la Lazio è al suo ultimo impegno in questa stagione. Per quanto riguarda il pronostico, a nostro avviso le motivazioni potrebbero fare la differenza in questa sfida.

Pronostico NAPOLI-LAZIO X2. Con quota intralotcafè di 1,38.

SPAL-FIORENTINA

Spal ultima in classifica e da tempo già retrocessa matematicamente in Serie B. Fiorentina relegata a metà classifica e ormai senza nessun obiettivo da perseguire. Partita dove vediamo la Fiorentina nel chiaro ruolo di favorita.

Pronostico SPAL-FIORENTINA 2. Con quota intralotcafè di 1,45.

BOLOGNA-TORINO

Bologna chiamato a chiudere degnamente tra le mura amiche, Torino a corto di argomenti.

Pronostico BOLOGNA-TORINO 1X. Con quota intralotcafè di 1,37.

GENOA-VERONA

Genoa quartultimo in classifica a + 1 dal terzultimo posto ora occupato dal Lecce e che costa la retrocessione in Serie B. Padroni di casa chiamati a vincere.

Pronostico GENOA-VERONA 1. Con quota intralotcafè di 1,50.

LECCE-PARMA

Lecce Terzultimo in classifica a -1 dal quartultimo posto ora occupato dal Genoa e che vale la permanenza in Serie A. Parma che staziona a metà classifica e che ormai ha poco da chiedere a questo campionato.

Pronostico LECCE-PARMA 1X. Con quota intralotcafè di 1,14.

SASSUOLO-UDINESE

Partita che prevediamo possa essere giocata senza tanti tatticismi e a viso aperto da entrambe le squadre.

Pronostico SASSUOLO-UDINESE 12. Con quota intralotcafè di 1,23.

Puntando 20€ sulle quote scelte per voi, la vincita Intralotcafè é di 300 euro.

Tentate e buena suerte a todos!!!