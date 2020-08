Troppi contagi nel Vesuviano, l’ospedale di Boscotrecase ritorna Covid Center

L’ospedale di Boscotrecase tornerà ad accogliere soltanto pazienti da ricoverare per Coronavirus. La crescita dei contagi dovuta soprattutto al ritorno dalle vacanze e l’esplosione di casi nell’area vesuviana, hanno praticamente costretto ad utilizzare Il Sant’Anna e Madonna della Neve nuovamente come Covid Center. Si riprenderà lunedì, così ha annunciato il direttore sanitario Savio Marziani: «Stiamo ultimando gli interventi di chirurgia e poi vedremo chi dimettere e chi trasferire, in modo da essere pronti ad accogliere e ricevere i pazienti Covid. Attiveremo posti in ogni specialistica in attesa di aumentare i posti letto, senza però trascurare l’offerta sanitaria che sarà allargata ad ogni persona positiva al virus».

E ancora: «Saremo in grado di trattare tutti i pazienti Covid – ha aggiunto Marziani – anche gli asintomatici. L’ospedale avrà regolarmente tutte le branche specialistiche attive per i positivi: dalla pneumologia alla broncoscopia, ma anche cardiologia, medicina generale, emodialisi, terapie intensive e servizi di infettivologia, insieme al laboratorio di analisi cliniche che riprenderà a pieno ritmo con la radiologia». Dunque, ancora una volta il presidio vesuviano è costretto a trasformarsi in Covid Center a causa dei tanti contagi che stanno arrivando proprio sul territorio.