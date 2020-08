Tremendo schianto auto-tir sull’A2: conducente estratto dalle lamiere

Grave incidente stradale nel pomeriggio sull’Autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Padula e Lagonegro nel salernitano. Un uomo alla guida della sua auto per cause ancora da accertare nei pressi di una galleria si è scontrato contro un Tir. L’impatto è stato molto violento: La Fiat Panda su cui viaggiava l’uomo è rimasta letteralmente distrutta nello scontro.

Il traffico è rimasto bloccato rapidamente in entrambe le direzioni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, guidati dal capo reparto Eugenio Siena, per estrarre il ferito dalle lamiere, oltre alla forze dell’ordine chiamate in primis a districare la difficile situazione del traffico, che come prevedibile è andato rapidamente in tilt, anche per permettere l’arrivo dell’elisoccorso per l’autista dell’autovettura, che si trova ora in gravi condizioni all’ospedale San Carlo di Lagonegro.

Forze dell’ordine che stanno procedendo anche ai rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente: traffico rimasto paralizzato anche in direzione Napoli durante l’arrivo dell’elisoccorso, con le persone che sono scese dalle vetture per assistere alle operazioni.