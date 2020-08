Tragedia sfiorata in Campania: papà e neonato trascinati dalle onde, messi in salvo

Tragedia sfiorata sulla spiaggia del “Pozzillo”, che collega Santa Maria a San Marco di Castellabate. Un bambino di pochi mesi ha rischiato – come riporta il sito web infocilento.it – di finire annegato. E’ stato trascinato via dalla corrente marina, allontanandosi pericolosamente dalla riva. Il tutto è successo ieri in una manciata di secondi, durante i quali il padre è stato travolto da un’onda e ha perso il figlioletto. Provvidenziale l’intervento dei bagnini che gestiscono il tratto di arenile tra Palazzo Belmonte e il Grand Hotel, che si sono immediatamente tuffati in acqua e hanno salvato padre e figlio.

