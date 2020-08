Tragedia in Costiera: malore uccide scout 17enne dell’area vesuviana

By

L’elisoccorso 118 Salerno è intervenuto per un ragazzo scout colto da malore a Santa Maria del Castello, tra Vico Equense e Positano, nei pressi del rifugio della forestale. Il ragazzo – Giovanni Articolo, 17 anni, di Torre del Greco – era in comitiva quando ha accusato un malore che ha richiesto la chiamata al 118. L’equipaggio di elisoccorso, che risulta costituito da medico, infermiere e tecnico di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è stato sbarcato sul posto ed ha provveduto a stabilizzare e recuperare il giovane: purtroppo non c’è stato nulla da fare.

In supporto alle operazioni è decollato anche un elicottero della Polizia di Stato per portare operatori CNSAS e viveri ai restanti ragazzi, decisamente provati dall’accaduto, che sono stati infine accompagnati a valle via terra. Una tragedia enorme su cui verrà accertata la natura. Un malore che ha spezzato la vita ad un ragazzo di appena 17 anni.