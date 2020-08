Tir carico di pomodori si ribalta in autostrada: ferito camionista in Campania

Un grosso mezzo pesante carico di cassette di pomodori è finito fuori strada facendo riversare sull’asfalto l’intero carico. L’incidente si è verificato, poco dopo la mezzanotte, sulla A2 del Mediterraneo, all’altezza di Sicignano degli Alburni. Panico per il conducente e per gli automobilisti di passaggio che hanno immediatamente allertato i soccorsi, chiamando 118 e forze dell’ordine.

Tanta paura dunque anche per gli altri automobilisti costretti a fermarsi circondati dai pomodori finiti sull’asfalto. Nel ribaltamento del mezzo l’autista è rimasto lievemente ferito ma non è in pericolo di vita. Già corso della notte la carreggiata è stata completamente ripulita dai mezzi di soccorso. In Campania è già il terzo incidente in pochi giorni da quando è cominciata la lavorazione dei pomodori.