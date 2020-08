Terzigno, da stasera l’esordio di Mario Grazio Balzano a “Un Posto al Sole”

Cresce l’attesa all’ombra del Vesuvio per la “prima” assoluta, sul piccolo schermo, per il debutto ufficiale di Mario Grazio Balzano nella soap opera della Rai “Un posto al sole”. Questa sera, infatti, alle 20.45 su Rai3 è prevista la messa in onda della prima delle sette puntate alle quali l’attore vesuviano di Terzigno ha preso parte. «Sono davvero felice e speranzoso per questo traguardo – dichiara il “professore” Balzano (così lo chiamano i suoi estimatori ndr) – è stata fin qui, una esperienza importante e gratificante dal punto di vista professionale che, spero, possa continuare anche in futuro».

Tanti gli attestati di stima e ammirazione che, in questi giorni, sono giunti, tramite i social media, sui profili di Balzano. «È stato davvero molto bello leggere tanti messaggi che in questi giorni mi sono stati recapitati – ammette un visibilmente soddisfatto Balzano – questo a testimonianza che il lavoro di tanti anni ha sempre lasciato qualcosa nel pubblico che da anni mi segue». Da stasera anche il grande pubblico potrà apprezzare le capacità interpretative di Balzano, un attore di grande esperienza che dopo anni di lavoro in ambito teatrale inizia questa sera la sua nuova carriera televisiva. Questi gli appuntamenti su RAI 3: 26, 28 e 31 agosto e 17, 21 e 22 settembre.