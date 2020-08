Terribile schianto sull’A30 tra Palma Campania e Nola: 4 feriti, 8 auto coinvolte

Sulla A30 Napoli Salerno è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Nola ed il bivio con l’A1 in direzione nord, a causa di un incidente tra 8 autovetture nel quale sono rimaste ferite 4 persone. Sul luogo dell’incidente, avvenuto al chilometro, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Per gli utenti diretti verso nord si consiglia di prendere la A16, in direzione di Napoli, per poi entrare direttamente sulla A1 verso Roma.

