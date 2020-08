Terribile schianto in Campania: donna muore, feriti i due bambini

Una donna di origine romena è deceduta in seguito ad un incidente che ha coinvolto due autovetture a Castel Volturno, comune del litorale casertano. Il grave sinistro è avvenuto all’angolo tra la statale Domiziana e via Squarcione. Quando i vigili del fuoco del Distaccamento di Mondragone sono arrivati sul posto, le due auto erano incastrate l’una nell’altra, ed è stato quindi necessario per i pompieri utilizzare gli attrezzi da taglio per liberare gli occupanti delle vetture rimasti incastrati tra le lamiere.

In una delle auto viaggiava un intero nucleo familiare romeno, tra cui la donna deceduta e due bambini di 6 e 3 anni, rimasti feriti e ricoverati all’ospedale Santobono di Napoli; nella seconda vettura coinvolta c’era solo il conducente italiano, che ha riportato lesioni varie.