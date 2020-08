Terribile incidente sull’autostrada verso Napoli: due cadaveri sull’asfalto

By

Incidente mortale sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Cassino e Caianello in direzione del capoluogo campano. Due persone sono morte. Alle ore 12.30 circa sull’autostrada A1, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Cassino e Caianello in direzione di Napoli a causa di un incidente autonomo, avvenuto al km 699, nel quale è rimasta coinvolta una moto e in cui due persone hanno perso la vita.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i soccorsi, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Al momento si registrano 2 chilometri di coda. Agli automobilisti che da Roma sono diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Pontecorvo, percorrere la SS6 Casilina e rientrare a Caianello.