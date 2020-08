Terribile incendio a Casalnuovo: donna intrappolata nell’abitazione in fiamme

Enorme paura ieri a Casalnuovo, dove per motivi da accertare è andato in fiamme un appartamento. A lungo si è temuto per le sorti dell’abitante della casa rimasta intrappolata all’intero. Invece i militari dell’Arma hanno tratto in salvo la donna prima che le fiamme avvolgessero l’intera abitazione, e soprattutto prima che i fumi potessero ulteriormente avvelenare la donna.

Velocissimo anche l’intervento dei Vigili del Fuoco che, oltre a domare le fiamme, hanno tratto in salvo un inquilino rimasto bloccato nel piano superiore dell’appartamento e che non riusciva a scendere a causa delle fiamme che avevano invaso le scale. Le cause dell’incendio sono ancora tutte da chiarire, mentre la donna è stata portata in ospedale per un principio di intossicazione dovuto al fumo.