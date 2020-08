Terremoto all’alba ad Ottaviano: scossa avvertita dalla popolazione

By

Una scossa lieve di i terremoto, di magnitudo 2.2, è stata registrata questa notte ad Ottaviano. L’Ingv comunica che la scossa è stata registrata alle 4.07, con epicentro e 5.5 chilometri a Sud-Ovest di Ottaviano. Non si registrano danni a cose o a persone ma il sisma è stato avvertito dalla popolazione.

Nella mattinata dello scorso 20 luglio, un’altra scossa, sempre di magnitudo 2.2, è stata registrata a Massa di Somma. Proprio in quella stessa giornata ci furono altre microscosse che causarono uno sciame sismico. Al momento, per quanto riguarda la giornata di oggi, non ci sono altri movimenti tellurici.