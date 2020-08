Terra dei Fuochi a Pomigliano, trovati gli incivili: denuncia e multa di 5mila euro

Il fenomeno del sacchetto selvaggio non si è fermato neanche ad agosto. Nei confronti di coloro che sono stati beccati a depositare immondizia in maniera selvaggia e illegale, i carabinieri della stazione forestale di Marigliano hanno elevato sanzioni per circa 5mila euro riuscendo a risalire ai trasgressori aprendo le buste dei rifiuti. Tra le strade maggiormente colpite dal fenomeno via Ciccarelli.

