Statale 7 bis a Nola: camion sorpassa e rischia di perdere il controllo GUARDA IL VIDEO

«Sulla Nola – Villa Literno, un pazzo con un rimorchio perennemente in derapata, sorpassa come se non ci fosse un domani. Follia pura. Abbiamo segnalato il filmato alla Stradale». A denunciarlo è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato il filmato che gli è stato inviato da un automobilista che in quel frangente stava percorrendo l’arteria nell’area nolana. E le immagini in alcuni momenti sono davvero impressionanti.

Il filmato dura poco meno di 30 secondi ma si vede il camion con rimorchio sorpassare a doppia velocità un altro mezzo pesante, rischiando anche di toccarlo con lo stesso rimorchio che continua a “ballare” a causa della velocità sostenuta e delle manovre repentine. Lo stesso succede dopo il sorpasso, quando per qualche attimo sembra che il trasportatore possa addirittura perdere il controllo del camion. Subito dopo capisce probabilmente che non è il caso di continuare e si accoda sulla corsia di destra.