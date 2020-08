Spaccio di droga tra Striano e Poggiomarino: arrestato incensurato 48enne

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

I carabinieri delle stazioni di Striano e Poggiomarino hanno arrestato per spaccio di stupefacenti un 48enne incensurato strianese. Durante un servizio destinato a contrastare il traffico di droga, hanno sorpreso l’uomo a cedere a 2 clienti 5 grammi di hashish in cambio di denaro.

Bloccato, il 48enne è finito in manette e i due clienti segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacente. Nella sua abitazione rinvenute altre 8 dosi da un grammo della stessa sostanza. Sottoposto ai domiciliari, è ora in attesa di giudizio.