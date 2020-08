Spaccio di droga nel Vesuviano, presi un uomo ed una donna di 35 anni

Un uomo arrestato e una donna denunciata a Ercolano, nel napoletano dove i carabinieri della tenenza di Ercolano sono intervenuti. Prima in Via Pugliano quando hanno fermato, durante un controllo alla circolazione, Ciro Bevilacqua – 36enne di Torre del Greco già noto alle forze dell’ordine – che è stato perquisito: nella sua auto un panetto di hashish di 100 grammi. Nella sua abitazione, invece, Bevilacqua nascondeva una dose della stessa sostanza, 500 euro in contante ritenuto provento illecito e materiale vario per la pesatura dello stupefacente.

In manette per detenzione di droga a fini di spaccio, il 36enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Stesso reato contestato ad una 35enne di Ercolano, sorpresa in Via Fontana con addosso 17,5 grammi di hashish suddivisi in dosi pronte per lo smercio. Nelle tasche della donna anche 200 euro provento verosimilmente legato all’attività di spaccio. La 35enne è stata denunciata.