Sospetto caso di Covid nel Vesuviano? Ecco come richiedere e fare il tampone

L’Asl Napoli 3 Sud ha diramato una nota di chiarimento per i cittadini che rientrano dall’estero e risiedono in uno dei 57 Comuni di competenza dell’Asl. Un vademecum che vale anche per chi avesse sintomi e che una volta comunicati al medico di famiglia, si ritenga opportuno procedere con un tampone per identificare i casi da Covid. Ecco le cose da fare: compilare il modulo presente sul sito www.aslnapoli3sud.it e mandarlo via mail all’indirizzo dippr@aslnapoli3sud.it; restare in isolamento domiciliare, escludendo o comunque limitando al massimo i contatti con i propri familiari, in attesa di una comunicazione dell’Asl sul luogo e sulla data in cui sarà effettuato il tampone; recarsi presso il luogo dove effettuare il tampone con copia della mail e carta di identità; dopo il tampone, rientrare immediatamente presso la propria abitazione e rimanervi fino alla comunicazione dell’esito del tampone.

