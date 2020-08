Somma Vesuviana: il sindaco apre lo sportello contro il racket e l’usura

By

“Apriamo lo sportello prevenzione racket e usura in collaborazione con l’Associazione Antiracket – Antiusura Emergenza Legalità Onlus. Si tratta di un’associazione presente su scala nazionale con l’intento di dare un servizio di assistenza, di sostegno e di prevenzione alle vittime di usura e racket. Abbiamo deliberato la concessione a tale associazione, per una volta a settimana, di una sede operativa, munita di mobili, linea internet e telefonica in comodato d’uso gratuito, presso la Casa Comunale al fine di poter svolgere attività di sportello”. Lo ha affermato, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

“Si tratta di un’iniziativa importante, specie in un momento di crisi come quello attuale – ha continuato Di Sarno – e dunque l’apertura di uno sportello anche a Somma Vesuviana si prospetta come un presidio di legalità”.