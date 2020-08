Si ribalta auto sull’A16, feriti mamma e due figli del Nolano

Un’auto sbanda e si ribalta sull’autostrada A16. Tre persone sono rimaste lievemente ferite. Si tratta di una donna e dei suoi due figli originari dell’area Nolana. L’incidente è avvenuto al chilometro 66,100 nel territorio del comune di Pietradefusi mentre i tre rientravano a casa. All’arrivo dei soccorsi, i tre feriti sono riusciti ad uscire dall’abitacolo della vettura. Sono intervenute due squadre di vigili del fuoco, una dal comando provinciale di Avellino e l’altra dal distaccamento di Grottaminarda per provvedere alla rimozione del veicolo incidentato che aveva istruito tutta la carreggiata creando disagi alla circolazione.

Al termine hanno provveduto alla messa in sicurezza l’area. Gli agenti della Polstrada della sottosezione di Grottaminarda hanno eseguito i rilievi necessari e si sono occupati della viabilità. La mamma ed i due figlioletti si trovano in ospedale dove resteranno qualche giorno in osservazione: per fortuna le loro condizioni non sono a rischio e le ferite riportate si rimargineranno quanto prima.