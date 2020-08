Scuola e Covid in Campania: tamponi anche a tutti gli studenti delle superiori

La Regione Campania in azione nel tentativo di garantire la massima sicurezza contro il Covid in vista dell’imminente partenza del nuovo anno scolastico. Mossa della Regione nelle superiori tamponi a tutti: sono gratuiti e volontari. Per questo è stato deciso di acquistare dei termoscanner biometrici da tremila euro – come scrive oggi “Il Mattino” – da utilizzare sugli studenti agli ingressi. Inoltre si procederà con tamponi gratuiti su base volontaria per gli studenti delle superiori di secondo grado.

Il Mattino sottolinea ancora: “Gli acquisti dei termoscanner saranno di due tipi. Per i plessi con un numero limitato di studenti (sotto i 150) saranno consegnati i termoscanner a pistola, piuttosto economici. Per tutte le altre scuole, tra duemila e tremila termoscanner con riconoscimento biometrico dal costo orientativo di 2.500 euro. Molte scuole superiori lo avevano già acquistato con i loro fondi, altri dirigenti invece non vogliono questa ennesima incombenza”.