Schianto sulla Statale 7bis nel Nolano: un 20enne in fin di vita

Violento incidente stradale intorno alle 22 di ieri sera sulla Nola Villa Literno in direzione Villa Literno sul territorio del Nolano. Da una prima ricostruzione dei fatti, un 20enne, mentre percorreva l’arteria stradale si è scontrato contro il guardrail. Un impatto quasi frontale molto violento. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 e le autorità locali.

In corso di chiarimento l’esatta dinamica dello schianto, forse una distrazione alla guida, oppure l’alta velocità. Il conducente è rimasto ferito in modo serio ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta, dove è arrivato in codice rosso e si trova ora in terapia intensiva.