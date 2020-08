Sant’Anastasia, i candidati a sindaco sono quattro: ecco tutti i nomi delle liste

Ci sono tre ex sindaci, una donna e tredici liste: è il quadro elettorale a Sant’Anastasia per le amministrative di settembre. Le tredici liste affiancano i quattro candidati alla carica di primo cittadino: Carmine Esposito, sindaco dal 2010 al 2013; Carmine Pone, per lui fascia tricolore dal 2007 al 2009; Vincenzo Iervolino, primo cittadino dal 1997 al 2007; e Rosalba Punzo, la seconda donna a Sant’Anastasia a tentare la scalata al Municipio. Tutti volti della politica. L’obiettivo: far dimenticare gli ultimi scandali al Comune con l’arresto dell’ex sindaco Vincenzo Abete. Carmine Esposito si affida a 5 liste civiche: Arcobaleno; Agire; Siamo Anastasiani; Cuore Anastasiano In Veritas, con Elena Cenusa, rumena, prima straniera candidata in città; e Sant’Anastasia in Volo. Liste civiche, tre, anche per Carmine Pone: quella che porta il suo nome; Sant’Anastasia Orgogliosa e Forte; e Popolari e Riformisti. Quattro liste per Vincenzo Iervolino: Pd-Psi, il partito del candidato, che stavolta schiera il simbolo; Una Città in salute; e Progetto per Sant’Anastasia. Come capolista l’ex presidente del Consiglio, il medico Carmine Esposito, molti giovani e il sostegno di parte del centrosinistra che non si riconosce nelle scelte dei partiti, per l’unica lista di Rosalba Punzo, anche lei ex presidente del Consiglio.

