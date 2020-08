Sangue all’alba in Campania: un morto e 3 feriti dopo lo scontro frontale con il furgone

By

Strade di sangue nel Salernitano: auto contro camion a Sala Consilina, è morto un 23enne. Altre tre persone, le due ragazze che viaggiavano con lui e l’autista del furgone contro il quale ha terminato la sua corsa, sono rimasti feriti. L’impatto s’e’ registrato intorno alle sei e mezza del mattino di oggi. Sul posto i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118.

Secondo quanto si apprende anche le due ragazze accanto al conducente rischiano adesso la vita in seguito allo schianto frontale mortale. Grave, ma non in imminente pericolo di vita, è invece il conducente del furgone. Da chiarire la dinamica del violentissimo impatto e le eventuali responsabilità.