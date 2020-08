San Giuseppe Vesuviano, il sindaco contro il complottista: «Il Covid non è un gioco»

«Forse qualcuno non ha ancora compreso che tutto questo non è affatto un gioco e non accetto, sulla mia pagina, che si esortino le persone a non rispettare le regole o a ridere di un dramma. Chi ha futili derisioni da esprimere, come questo signore, le esponga altrove». A dirlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che proprio non ci sta al complottisimo sul Coronavirus. E così ha risposto per le rime ad un utente che crede nella finzione a riguardo del Covid e di un piano nato chissà perché dai cosiddetti “potenti del mondo”.

Catapano spiega: «Le esponga a chi ha sofferto e teme di soffrire ancora per blocchi lavorativi. Le esponga ai familiari di chi ha perso la vita. Fino a prova contraria questo è uno Stato di diritto fondato sul rispetto delle leggi, di ogni ordine e grado!!! Piacciano o non piacciano, intanto si rispettano!!! parimenti, si rispetta la sofferenza della gente».