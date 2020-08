San Giuseppe Vesuviano, auto finisce nel fossato: una ragazza in ospedale

Il colpo è stato forte ed alla fine è andata anche fin troppo bene, visto che tra gli occupanti dell’automobile solo una ragazza è finita in ospedale con un forte dolore ad una gamba da valutare dai medici. Ieri sera l’ennesimo incidente nella zona sotto al vulcano. Stavolta è accaduto a San Giuseppe Vesuviano, in via Provinciale Poggiomarino, dove a seguito di un incidente con un altro veicolo, una Fiat Grande Punto è addirittura finita nel fossato, adagiandosi di lato dopo un volo di un paio di metri.

Si sono subito fermati alcuni passanti, che hanno aiutato i ragazzi ad uscire dall’abitacolo. Tutti un po’ ammaccati ma senza ferite gravi, così come nemmeno la ragazza che poi è stata portata al pronto soccorso per accertamenti. Secondo quanto appreso la Grande Punto si è scontrata con un’altra auto per motivi ancora da chiarire. La collisione ha spinto la vettura fuori strada, facendola finire nello spazio verde. Non è la prima volta che in quel punto, un incrocio molto delicato, si verificano incidenti con auto che finiscono proprio nella piccola scarpata. Al momento gli occupanti dei veicolo sono sempre stati fortunati.