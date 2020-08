San Giuseppe Vesuviano, altri 6 contagi da Covid: sono 14 in tre giorni

«Diventa, purtroppo, più pesante, il numero dei cittadini di San Giuseppe Vesuviano positivi al Covid. Con gli ulteriori sei contagi appena comunicati, salgono a 14 i contagi accertati». A dirlo è il sindaco Vincenzo Catapano che riporta gli ultimi dati dell’Asl. I 14 casi in città sono arrivati in appena tre o quattro giorni. Catapano continua: «Si tratta, anche in questo caso, di sei giovani appena rientrati dalle vacanze e risultati positivi al test. Stiamo ponendo in isolamento domiciliare anche i contatti stretti dei soggetti positivi al fine di arginare, per quanto possibile, la diffusione del contagio».

«È evidente che risulta di estrema delicatezza il contenimento della diffusione del virus nell’ambito dei nuclei familiari di provenienza. Ribadisco il mio invito: al rientro dalle vacanze, svolte in Italia o all’estero, evitate per 14 giorni, in ogni modo possibile, di avere contatti con altre persone, amici o componenti del nucleo familiare, ancor più se adulti o anziani», conclude il primo cittadino.